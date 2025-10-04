Дизайнер назвал самые модные русские головные уборы

Шапка-ушанка, олицетворяющая национальный код страны, прививает новому поколению русскую культуру. Таким мнением с ТАСС поделился дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что кепи и картуз также являются модными национальными головными уборами.

2 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая", рассказал, что его очень радует, что русские девушки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды. По его словам, такое проявление патриотизма и интереса к национальной культуре является защитой общества от внешнего влияния.

"В преддверии зимнего сезона одним из главных головных уборов, конечно же, и олицетворением русского национального кода является шапка-ушанка. Она может быть меховой, может быть из экологически чистых фактур, синтетических или тканевых. Ушанка может быть, как мужским головным убором, так и женским - девушки очень часто сочетают ее с повседневным уличным образом. Также многие мировые дома моды используют это как олицетворение нашего национального головного убора", - рассказал собеседник агентства, добавив, что она комфортна и удобна в стилизации.

По мнению Гуляева, чтобы прививать новому поколению русскую культуру, ушанка должна быть в детской и взрослой линейке одежды любого ценового сегмента.

"Также одним из первых мужских головных уборов, приходящих в голову, является картуз, который пришел к нам с конца XVIII века. Сегодня его очень часто используют и в женских, и в мужских образах, поэтому он спокойно может при правильной новой подаче зазвучать интересно и стать серьезным модным аксессуаром. Ну и, конечно же, кепи - оно является дополнением для красивого, собранного образа, модного лука" - сказал модельер, отметив, что головной убор - это неотъемлемый предмет гардероба, дополняющий или завершающий образ.

В свою очередь российский стилист Влад Лисовец в разговоре с ТАСС поделился, что ушанка является первым, что приходит на ум, когда речь идет о национальном стиле. По его словам, она может выглядеть красиво и сделать образ интересным.