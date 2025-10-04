Хайди Клум пришла на Неделю моды практически голой

52-летняя супермодель Хайди Клум снова доказала, что статус и возраст для неё — лишь цифры. На показ новой коллекции Vetements в рамках Парижской недели моды она пришла в компании старшей дочери Лени и Билла Каулитца — брата-близнеца своего мужа Тома.

Для выхода в свет Хайди выбрала максимально смелый образ: кружевное прозрачное платье с рукавами-перчатками, под которое звезда не надела нижнего белья. Сверху модель накинула длинное клетчатое пальто с накладными плечами, хотя большую часть вечера эффектно позировала без него.

© Super.ru

В качестве акцентов Клум добавила тёмные солнцезащитные очки, серебряные грилзы и светлые лодочки на шпильке. Итог — дерзкий и провокационный аутфит, который стал одной из главных сенсаций модного показа.

Гости мероприятия и поклонники в Сети единогласно признали, образ получился однозначно запоминающийся, посоревноваться сможет разве что Бьянка Ценсори.