Юлия Савичева рассказала о реакции семьи на ее новый рок-образ

Певица Юлия Савичева поделилась, что ее муж Александр Аршинов и дочь Аня в полном восторге от ее нового рокерского образа. Об этом артистка рассказала на презентации нового сезона RU.TV, передает 5 канал. По ее словам, дочь теперь называет ее «рокершей» и гордится этим.

© Соцсети

Юлия начала свою карьеру на проекте «Фабрика звезда», а в 2004 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение». В 2023 году певица решительно изменила свой имидж, превратившись в бунтарку-рокершу. Этот образ всегда жил в ней, однако ранее она следовала советам продюсера Максима Фадеева.

© Соцсети

С тех пор Савичева выпустила альбом «9» с рок-композициями и мини-альбом «Под кожей — ЕР», в котором звучит альтернативный рок. Новый стиль и музыка певицы отражают её внутреннюю свободу и творческое самовыражение.