На Неделе моды в Париже звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала кардинально обновленный стиль, появившись со смелой прической пикси, которая практически копирует культовый образ её мамы, Крис Дженнер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

44-летняя модель и бизнесвумен эффектно появилась на показе модного дома Maison Alaïa в элегантном чёрном платье без бретелек с полупрозрачными вставками, подчеркнувшими её фигуру. Образ дополнили высокие черные каблуки и кожаная куртка, аккуратно наброшенная на руки.

Это первое появление Ким в Париже после её дачи показаний по делу о громком ограблении, которое произошло в 2016 году в отеле. Тогда на неё напали грабители, вломившись в номер посреди ночи, и похитили ювелирные украшения на миллионы долларов.

Кардашьян рассказывала, как была связана, заперта в ванной и боялась за свою жизнь.

Ранее 44-летняя телезвезда поделилась, что кто-то «заказал» её убийство. Хотя Кардашьян не назвала имя предполагаемого преступника, она дала понять, что это был человек из её близкого окружения. Рассказывая о пережитом кошмаре, Ким не смогла сдержать слёз, хотя опасность была уже позади.