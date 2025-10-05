Ким Кардашьян снялась в топе с открытой спиной и облегающей юбке

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян вышла на публику в топе с открытой спиной после резкой смены имиджа. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

44-летняя Ким Кардашьян стала гостьей гала-вечера BoF 500, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Модель выбрала для закрытого мероприятия белый топ с открытой спиной и облегающую макси-юбку. Звезда реалити-шоу дополнила образ серьгами, каффами и кольцами. Бизнесвумен продемонстрировала новую короткую стрижку в стиле своей матери Крис Дженнер. Ей сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой.

Недавно Ким Кардашьян засняли папарацци, когда она направлялась на презентацию ее бренда одежды Skims с Nike в Нью-Йорке. Модель выбрала для закрытого мероприятия полупрозрачный серый комбинезон, который дополнила банданой в тон и ботильонами на каблуках. Звезда реалити-шоу позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, контурингом, румянами и коричневым блеском для губ.