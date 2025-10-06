Рианна снялась без одежды

Певица и бизнесвумен Рианна снялась полностью обнаженной. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Рианна приняла участие в съемках рекламы геля для душа собственного бренда Fenty. В ролике поп-исполнительница сидела в ванне, украшенной цветами. Бизнесвумен прикрывала тело орхидеями. Певица позировала в серьгах и золотом ожерелье. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

25 сентября Рианна сообщила, что стала мамой в третий раз. Певица выложила фото, на котором держала новорожденную дочь Роки Айриш. Поп-исполнительница позировала в золотом ожерелье с подвеской в ​​форме буквы «R». По информации журналистов, кулон был разработан ювелиром Ренато Чипулло. Стоимость изделия составляет $7950 (примерно 665 тысяч рублей. — прим. ред.).

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.