Макияж без макияжа: семь средств, чтобы выглядеть не накрашенной

Евгения Левшицкая, соосновательница ресторанного холдинга Perelman People и основательница женского сообщества Djen, поделилась своими любимыми средствами для создания естественного макияжа. Ее подход к красоте основан на принципе "макияж без макияжа", где косметика лишь подчеркивает природную красоту, не привлекая к себе излишнего внимания.

© Just Talks

Брови и глаза

Гель для бровей Magic Wand Brow Gel от R+Co. Евгения отмечает, что средство особенно подходит для длинных бровей, надежно фиксируя их и придавая лицу ухоженный вид. Важно не переусердствовать с нанесением, чтобы избежать ощущения стянутости кожи.

Четырехцветные тени для век Eye Colour Quad от Tom Ford. Эта палетка - универсальное решение. Бежево-коричневые оттенки прекрасно подчеркивают глаза, делая их ярче. Текстура теней позволяет легко их растушевывать, что делает нанесение простым даже для новичков.

Термотушь Lash Cocoon от Darling. Евгения выбирает эту тушь за ее стойкость и легкость удаления теплой водой. Коричневый оттенок обеспечивает максимально естественный вид.

Кайал для глаз Kajal Liner, Calipso от Shik. Этот золотистый кайал Евгения использует для прокрашивания внутреннего века. Он придает глазам глубину и яркость. Единственный недостаток - необходимость затачивать карандаш.

Губы

Жидкая помада Locked Kiss Ink 24 HR Lipcolour от M.A.C. Помада — ключевой элемент макияжа. Евгения выбирает эту помаду за ее стойкость и комфорт при носке.

Лицо

Праймер Backlight Priming Filter от Becca. Вместо тональных основ Евгения предпочитает этот праймер. Он придает коже сияние и ровный тон, не забивая поры и не подчеркивая сухость. Легкий аромат средства не вызывает дискомфорта.

Скульптурирующая пудра Artist Face Powder от Make Up For Ever. Для завершения макияжа используйте хайлайтер на скулах, под бровями и на шее, а скульптурирующую пудру - на носу, скулах и линии челюсти. Евгения подчеркивает важность умеренности в использовании этих средств для достижения естественного эффекта.

Философия макияжа

Евгения Левшицкая придерживается принципа естественности в макияже. Она считает, что косметика должна лишь подчеркивать достоинства, а не полностью менять внешность. "Я в макияже за естественность, вы и так прекрасны, а косметика нужна, только чтобы чуть-чуть подчеркивать ваши достоинства", - говорит Евгения.

Ее подход к выбору косметики часто основан на личном опыте и рекомендациях профессионалов. Многие средства она открывает для себя в салонах красоты или во время путешествий. Например, помаду M.A.C она купила во время прогулки по Парижу.

Евгения также делится личным лайфхаком: для усиления эффекта от макияжа глаз она использует увлажняющие капли Iridina Due, которые помогают справиться с сухостью глаз и устранить покраснения.

Подход Евгении Левшицкой к макияжу отражает современную тенденцию к естественности и подчеркиванию индивидуальной красоты. Ее советы и выбор косметических средств могут быть полезны тем, кто стремится создать элегантный и ненавязчивый образ, подходящий как для повседневной жизни, так и для особых случаев.