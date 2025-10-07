Певица Нюша показала фигуру в ультракоротком комбинезоне. Поп-исполнительница опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша предстала перед камерой в шоколадном шифоновом комбинезоне с длинными рукавами и короткими шортами. 35-летняя певица также надела массивные золотые серьги и черные солнцезащитные очки. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с розовым блеском для губ.

© Газета.Ru

«Путешествие со вкусом», — подписала фото знаменитость.

В конце сентября Нюша показала в личном блоге кадры, сделанные во время отдыха в Дубае с детьми: дочерью Серафимой-Симбой и сыном Саффроном. Певица предстала перед камерой в купальнике, состоящем из лифа бикини и плавок с завышенной талией. Поп-исполнительница была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа на пляже.

7 мая 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. У них есть дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.