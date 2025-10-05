Почему русский кокошник снова в тренде и как его носить

Традиционный русский головной убор кокошник переживает сегодня новую волну популярности. Откуда он взялся, как менялся на протяжении веков и почему снова стал актуальным в XXI веке — в материале RT.

Когда женщины стали носить кокошник

История появления первых головных уборов, напоминающих кокошник, уводит нас в X век. Подобные украшения были широко распространены на Руси, однако их точное происхождение до сих пор остаётся предметом дискуссий среди историков и этнографов. Основная версия — приход кокошника из Византии, где женщины носили высокие головные уборы с драгоценными камнями. К Х веку связи Византии и Киевской Руси укрепились, супругой принявшего православие князя Владимира Крестителя стала сестра византийского императора царевна Анна.

Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь», что в переводе с древнерусского означает «курица». Эта связь с птицей, возможно, объясняется формой убора, визуально напоминающей куриный гребень. Но существовала и другая, более глубокая символика.

Кокошник в первую очередь был атрибутом замужней женщины, символизируя её переход в новый статус и подчёркивая необходимость сокрытия волос после свадьбы. Этот обычай был не просто формальностью, а отражением древних верований и представлений о женской силе и плодородии. Считалось, что непокрытые волосы могут принести беду, навлечь несчастья на семью и общину. Поэтому кокошник, как своеобразный оберег, защищал женщину и её близких от негативного воздействия. Кроме того, связь с курицей или кукушкой как символами плодовитости могла отражать пожелания о здоровом потомстве и благополучии семьи.

В различных регионах России кокошник имел свои местные названия, такие как «кукушник» или «кокуй», а во время свадебных обрядов невесте, надевая кокошник, говорили: «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй», подчеркивая его значимость в новой семейной жизни.

Как менялся дизайн кокошников на протяжении веков

Дизайн кокошников на протяжении веков претерпевал значительные изменения. Формы и материалы варьировались в зависимости от региона и социального статуса владелицы.

Основой для гребня служили плотная бумага или проклеенный холст, которые обтягивали дорогими тканями, такими как бархат или штоф. Кокошники украшали позументом (шитая золотом или серебром тесьма), аппликациями из парчи, вышивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, бусами и жемчугом, а иногда даже драгоценными камнями. Вплоть до XVII века кокошники были распространены среди женщин всех сословий.

Однако после реформ Петра I этот головной убор остался преимущественно в традиционном костюме крестьян, мещан и купцов. Кокошники изготавливались специальными мастерицами, которых называли «кокошницами». Даже небогатые семьи стремились приобрести нарядный кокошник, который бережно передавался из поколения в поколение и надевался только по особым случаям. В середине XIX века простой крестьянский дом можно было построить за 100 рублей, а за кокошник, богато украшенный жемчугом, иногда отдавали от 2 тыс. до 7 тыс. рублей серебром.

В конце XIX века благодаря примеру императрицы Марии Федоровны и её сестры Александры Датской кокошник вновь вошёл в моду. Императрица с сестрой, будущей женой британского короля Эдуарда VII, заказали себе роскошные бриллиантовые тиары в форме кокошника. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II и известна как «русская тиара-кокошник». В 1834 году Николай I ввёл женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: кокошника для замужних дам и повязки (венца) для незамужних. Каждому рангу в придворной иерархии полагались свой цвет и отделка.

Как носят кокошники современные девушки в ХXI веке

В XXI веке кокошник переживает удивительное перерождение. Традиционный русский головной убор предстаёт в новом свете, сочетая в себе элементы старины и современности.

Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая» отметил позитивную тенденцию возрождения интереса к кокошнику, выразив свою радость по поводу того, что девушки и женщины всё чаще выбирают этот головной убор для различных мероприятий, демонстрируя свою связь с русской культурой и историей. «Мне вот говорили, что у нас возрождается такая русская традиция: девочки и девушки на какие-то всякие свои мероприятия или [когда] где-то отдыхают, бары и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Вы знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — заявил президент России.

Кокошники сегодня можно увидеть на модных показах, в фотосессиях глянцевых журналов и на светских мероприятиях. Современные девушки с удовольствием надевают кокошники на различные торжества, вечеринки и даже в повседневной жизни, выражая свою индивидуальность и приверженность русским традициям.

Головной убор такого рода станет отличным дополнением к вечернему и свадебному образу. Девушки сочетают кокошник с нарядами в этно-стиле, контрастными базовыми образами (например, с джинсами и рубашкой) или монохромными комплектами в качестве акцента.

Дизайнеры экспериментируют с формами, материалами и отделкой, создавая уникальные и неповторимые модели. Кокошники изготавливаются из самых разнообразных материалов — от традиционных тканей, таких как бархат и парча, до кожи, пластика и металла. В качестве отделки используются бисер, стразы, пайетки, перья и другие декоративные элементы.

Современный кокошник — это символ связи поколений, уважения к традициям и смелого эксперимента с формами и образами. Это яркое свидетельство того, что русская культура продолжает развиваться, вдохновляя на создание новых шедевров и открывая новые горизонты.