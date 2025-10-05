Ведущий «Модного приговора» призвал носить аксессуар из 1960-х

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить аксессуар из 1960-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Круглый воротничок, который был особенно популярен в 60-е, стал одним из основных трендов последних сезонов. Особенно круто смотрятся жакеты и пальто с подобным воротником и с обтяжными пуговицами. Ностальгические настроения в самом разгаре!» — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок. В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона.