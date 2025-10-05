Периоральный дерматит: как его распознать и победить

Периоральный дерматит — это распространенное кожное заболевание, которое проявляется в виде мелких красных прыщиков и шелушения вокруг рта, иногда распространяясь на нос и глаза. Несмотря на то, что оно не представляет серьезной угрозы для здоровья, это поражение кожи может вызывать значительный дискомфорт и снижать самооценку. Разобраться, что это за заболевание, каковы причины возникновения и как с ним бороться, нам помогла врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр, натуропат Елена Павлова.

Факторы, провоцирующие дерматит

Нет одной причины, которая бы вызывала раздражение. Как правило, это многофакторное заболевание. Основные триггеры находятся не на коже, а глубже, и зависят от состояния желудочно-кишечного тракта и иммунной системы. Врач:

«Как правило, в кишечнике живет условно-патогенная флора, а именно Klebsiella, Proteus, некоторые штаммы E. coli, которые преобладают над „хорошими“ видами: Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacterium, Propionibacterium freudenreichii. Такое состояние называется дисбиоз. Более того, в кишечнике возникает повышение проницаемости кишечной стенки, и через ослабленный барьер в кровоток поступают бактериальные токсины и фрагменты не переваренной пищи. Все это приводит к вялотекущему воспалению, и кожа на эти изменения реагирует одной из первых».

Еще один провокатор неприятных высыпаний — избыток гистамина, который может возникать и в связи с преобладанием бактерий в кишечнике. Из-за его большого количества появляется зуд, покраснение и отек. Наш эксперт:

«Все эти изменения в организме приводят к снижению активности иммунной системы, так как воспаление в кишечнике „перегружает“ иммунитет, заставляя его реагировать избыточно даже на минимальные раздражители, например, новую косметику».

Чаще всего для решения вопроса используются дерматологические средства с кортикостероидами. Однако они, хоть и оказывают положительное влияние в первое время, давая быстрый эффект, со временем нарушают барьерную функцию кожи и местный иммунитет.

«То есть местная терапия этими средствами не помогает, а вызывает еще больше изменений, а отмена препаратов приводит к обострению. Круг замкнулся, а результатов нет», — подчеркивает Елена.

Кроме того, косметика и уходовые средства создают эффект парника в области фолликулов, что нарушает их нормальное функционирование. Также негативно на состояние кожи с периоральным дерматитом влияет изменение климата или погоды, это может быть УФ-излучения, сильный ветер и другие факторы.

Приготовьтесь к длительному восстановлению

К сожалению, восстановить кожу с такой проблемой быстро не получится. Важно понимать, что затрагивается сложная система, и лечение будет длительным. Гастроэнтеролог:

«В первую очередь необходимо отказаться от стероидных мазей, декоративной косметики, жирных кремов, которые только усиливают воспаление. Умывайтесь теплой водой или мягкими пенками/гелями с pH, близким к коже. Можно использовать нестероидные противовоспалительные средства, например, с пимекролимусом или с такролимусом».

Правильное питание — залог выздоровления

Чтобы не было рецидивов, обязательно нужно корректировать работу желудочно-кишечного тракта, т. е. необходимо скорректировать питание. При этом важно делать акцент на противовоспалительные продукты и низкогистаминовую диету. Врач:

«В первую очередь исключаем сахар и рафинированные углеводы. Молочные продукты тоже нежелательны, но их можно протестировать, так как иногда достаточно убрать лактозу и перейти на безлактозное молоко, а иногда требуется и полный отказ, так как казеин тоже может негативно влиять на состояние кожи. Глютен также можно убрать на 4 недели и посмотреть, улучшилось ли состояние кожи без него».

Кроме того, эксперт посоветовала придерживаться низкогистаминовой диеты, т. е. исключить из рациона продукты, повышающие уровень гистамина. Это может быть клубника, шоколад, цитрусовые, помидоры. Также лучше отказаться от копченостей, выдержанных сыров, алкоголя, особенно красного вина и пива, т. к. они сами по себе богаты гистамином. Иногда достаточно скорректировать рацион на 4 недели и потом постепенно вводить продукты, отслеживая реакцию организма. По результату придется решить, подходят вам эти продукты или нужно попрощаться с ними навсегда.

Для поддержки желудочно-кишечного тракта необходимо есть достаточное количество овощей, круп, так как клетчатка — это питание для бактерий в кишечнике. Для поддержки иммунитета, в том числе местного, важно, чтобы в питании было достаточное количество белка, омега−3 жирных кислот из рыбы. Все это будет усиливать противовоспалительное действие и помогать организму справляться с хроническим воспалением.

Также поможет грамотный подбор пробиотиков, чтобы восстановить микробиоту кишечника. Для этого лучше обратиться к специалисту, так как есть штаммы, которые сами провоцируют повышение уровня гистамина. Делать акцент лучше на Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum. Курс лечения не менее 2—3 месяцев.

И не стоит забывать, что стресс и недостаток сна также негативно действуют на желудочно-кишечный тракт и иммунную систему.