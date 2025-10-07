«Слишком хорошо!» Деми Мур кардинально сменила имидж

Голливудская актриса Деми Мур кардинально сменила имидж. Знаменитость опубликовала фото с преображением в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

62-летняя Деми Мур предстала перед камерой с длинной челкой. Актриса напомнила, что в последний раз ходила с похожей прической в 1996 году, когда вышел фильм «Стриптиз» с ее участием. Интернет-пользователи восхитились преображением знаменитости.

© Газета.Ru

«Оставляйте челку», «Так хорошо, слишком хорошо! Мы любим тебя!» — писали поклонники в комментариях.

В конце сентября Деми Мур стала гостьей премьеры короткометражного фильма Gucci, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актриса позировала перед фотографами в медном макси-платье, украшенном пайетками. Артистка также надела массивные кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

До этого Деми Мур посетила ежегодный гала-ужин Kering Foundation на Неделе моды в Нью-Йорке. Она вышла на публику в облегающем черном платье с разрезом до бедра и высоким горлом. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и серьги с камнями. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.