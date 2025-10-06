Нужен ли новый паспорт после пластической операции

Стало известно, стоит ли менять паспорт после пластической операции. Мнением поделился эксперт.

Иван Черепанин, ассистент кафедры хирургии Института биомедицины (МБФ) Пироговского Университета, прояснил ситуацию с необходимостью смены паспорта после пластических операций.

Кто решает, менять ли паспорт?

Хирурги не уполномочены давать официальные рекомендации по смене документов. Это компетенция миграционных и регистрационных органов. В клинической практике случаи, когда пациентам требовалось менять паспорт после пластики, не встречались.

Когда смена паспорта может потребоваться?

Речь идет не об эстетических процедурах, а о масштабных реконструктивных операциях на лице. Это может быть связано с:

Последствиями операций по удалению злокачественных новообразований челюстно-лицевой области.

Дефектами после боевых травм.

Последствиями нападений животных (например, собачьи укусы).

Глубокими термическими или химическими ожогами, требующими длительного восстановления.

Как определить, соответствует ли человек фото в паспорте?

Объективных критериев "красоты" или "узнаваемости" не существует. Эти понятия субъективны. То, что для одного человека будет значительной трансформацией (например, блефаропластика), другой может не заметить, сообщает пресс-служба Пироговского университета.