«Так выглядит мой дед». Шона Пенна высмеяли в Сети из-за прически

Актёр насмешил поклонников своим внешним видом. На днях Шон Пенн посетил премьеру фильма «Битва за битвой». Фотографии, сделанные на мероприятии, разлетелись по Сети, а артист благодаря им стал героем мемов.

Пенн позировал перед камерами в компании Леонардо Ди Каприо, Чейз Инфинити и Пола Томаса Андресона. В отличие от коллег Шон не стал заморачиваться с образом и пришёл на премьеру в своём повседневном луке и с взъерошенными волосами.