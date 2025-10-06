«Так выглядит мой дед». Шона Пенна высмеяли в Сети из-за прически

Шон Пенн стал героем мемов из-за своей причёски
Актёр насмешил поклонников своим внешним видом. На днях Шон Пенн посетил премьеру фильма «Битва за битвой». Фотографии, сделанные на мероприятии, разлетелись по Сети, а артист благодаря им стал героем мемов.
Пенн позировал перед камерами в компании Леонардо Ди Каприо, Чейз Инфинити и Пола Томаса Андресона. В отличие от коллег Шон не стал заморачиваться с образом и пришёл на премьеру в своём повседневном луке и с взъерошенными волосами.
«Примерно так выглядит мой дед, когда бабушка просит его попозировать для семейного снимка», «Как моя зубная щётка оказалась на премьере?», «Никто. Абсолютно никто. Коллега, который сделал 95% задач по проекту», — шутят пользователи Сети.