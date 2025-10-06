Звездный стилист рассказала, как подобрать красивый образ на осень

В столицу пришли первые заморозки. Значит, пора утепляться. Звездный стилист, журналист, обозреватель моды Ксения Кожемяк рассказала «Вечерней Москве», как подобрать красивый и в то же время согревающий образ.

Осень, на мой взгляд, самый красивый период года, когда можно составлять огромное количество самых разных образов. Тренды настолько обширны, что тепло одеться можно и по-модному. Самый простой совет — выбирайте одежду в едином цвете или разных его оттенках. Такая тактика поможет собрать стильный образ без лишних усилий.

Из новых тенденций можно отметить искусственные шубы. Они смотрятся объемно и позволяют надевать под них несколько слоев одежды. А главное — они подходят для средней осенней погоды. Хороший тренд — высокий ворот как у джемперов, так и у верхней одежды. Такой силуэт можно создать объемным шарфом: просто повяжите его поверх куртки! Классная тенденция и куртка-ватник (телогрейка), которому отдали предпочтения мировые бренды. Варианты есть от классических до креативных расписных. Такие куртки можно найти у наших модных дизайнеров, даже есть варианты с акцентами на этнику. Наш тренд — дубленки в виде куртки-летчика или с надписью СССР.

Также популярно сочетание длинные теплые шорты и высокие сапоги. Актуален оверсайз, но умеренный. Чересчур большие вещи это как раз — антитренд. Еще один антитренд — перебор со спортивным стилем, исключите однородные спортивные костюмы, они всегда смотрелись странно.

Напоминание о лете

Панама подходит не только для защиты от солнца. Сегодня много теплых моделей, которые дополнят осенний образ. Подбирайте в цвет наряда или выбирайте яркую панаму, сделав на ней акцент.

Цена: от 1000 рублей.

Бережем горло

Высокие воротники теперь популярны не только у водолазок, но и у курток и шуб. Если верхняя одежда таким элементом не обладает, создать его можно, повязав шарф.

Цена: от 900 рублей.

Повяжи косынку

Актуальны косынки из 1980-х годов. Пока не ударили морозы, платок защитит от ветра.

Цена: от 300 рублей.

Перчатки подбираем под куртку

Еще один модный тренд этого осеннего сезона — кожаные, тканевые или замшевые перчатки, подобранные точно в цвете вашей верхней одежды или обуви.

Цена: от 1000 рублей.

Возвращение к прошлому

Неожиданно, но в этом году в тренд вошли и куртки-ватники. Таким вариантам отдали предпочтение мировые бренды, а отечественные дизайнеры добавляют в этот элемент одежды этнические мотивы.

Цена: от 2000 рублей.

Ушанка родом из СССР

Все еще актуальными остаются шапки-ушанки из советского детства. Выбирайте объемные меховые варианты или более тонкие, вязаные.

Цена: от 1500 рублей.

АНТИТРЕНДЫ

Пальто, шубы средней длины. Вместо них лучше брать совсем длинные модели или короткие, слегка прикрывающие бедра;

Спортивные костюмы. Совсем устаревшими стали однотонные спортивные костюмы. Лучше выбрать варианты с разным декором;

Оверсайз. И не стоит перебарщивать с оверсайзом — он уместен в меру. Лучше отдать предпочтение многослойным образам.

ОБВЕС НА СУМКУ В ВИДЕ МУХОМОРА

Нужно купить полимерную глину белого и красного цветов. Также нужна веревочка и, по желанию, белые бусины.

Берем кусочек белой глины и катаем из него недлинную колбаску. Это будет ножка мухомора.

Отщипываем от основной массы еще кусок, делаем из него тонкую, почти полупрозрачную ленту и обматываем ножку сверху, чтобы получилась юбочка.

Берем кусок красной глины и формируем шапочку гриба: полусферу с одной стороны и плоское дно с другой. Сверху лепим точки из белой глины. При желании можно их сделать с помощью бусин или страз.

На место соединения добавляем немного белой глины, утаптываем ее и сначала пальцем, а потом зубочисткой растягиваем от центра к краям, придавая рельеф.

Посередине дна шапочки делаем углубление, в которое втыкаем ножку.

Небольшую красную колбаску сгибаем дугой и приделываем к шапочке. Для этого можно использовать зубочистку. Это будущая петля, куда можно будет продеть веревочку.

Отправляем гриб в разогретую духовку. Обычно небольшие изделия запекают при температуре 110– 130 градусов около 10 минут.

Готово! Проденьте веревочку в петлю, добавьте на нее несколько бусин и прикрепите на сумку.