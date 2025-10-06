Кейт Мосс прошлась по улице без бюстгальтера

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующий пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) журнала Vogue.

51-летнюю манекенщицу запечатлели держащейся за руки с певицей Ритой Орой. Для выхода в свет Мосс выбрала черный брючный костюм, состоящий из пиджака и штанов со стрелками.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В то же время ее спутница надела облегающее платье с обнаженной спиной.

В сентябре Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в сумку за 3,8 миллиона рублей. Манекенщицу заметили на прогулке с питомцем в престижном районе Лондона Мейфэре.