Меган Маркл высмеяли фразой «в своей голове она легенда»

Пользователи сети высмеяли присутствие американской актрисы Меган Маркл на Неделе моды в Париже фразой «в своей голове она легенда». Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) журнала Vogue.

© globallookpress

Супруга британского принца Гарри посетила модный показ бренда Balenciaga, выбрав для выхода в свет белые брюки и рубашку. Кроме того, она накинула на плечи палантин, взяла с собой небольшой черный клатч и уложила волосы в гладкий пучок.

© Lenta.ru

Юзеры обратили внимание на надменную, по их мнению, походку. «Почему она так ходит?», «По ее мнению, она все еще герцогиня», «Она больше не королевская особа», «Боже, пожалуйста, уйди», «На ней простынь? Что случилось с ее походкой?» — писали они.

В сентябре американская телеведущая, комментатор и блогерша Кинси Шофилд объяснила желание Меган Маркл хвастаться роскошным гардеробом. По ее мнению, актриса хочет произвести впечатление на своих соседей в Монтесито дорогими украшениями и нарядами.