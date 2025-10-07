Ким Кардашьян прошлась по улице в прозрачном бюстгальтере

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала снимки в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала на размещенных фото в наряде люксового бренда Maison Margiela, включавшем облегающую юбку длины макси и серую джинсовую юбку. Кроме того, образ был дополнен прозрачным бюстгальтером, сквозь ткань которого виднелась обнаженная грудь Кардашьян.

Также для выхода в свет предпринимательница выбрала прозрачные босоножки, примерила широкий серебряный браслет на предплечье и сделала макияж с акцентом на нюдовые тонам. Кроме того, она продемонстрировала публике новую прическу. На опубликованных кадрах можно заметить, что бизнесвумен отстригла длинные пряди.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снялась топлес.