Елена Перминова выложила фото в микрошортах

Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, показала фигуру в микрошортах. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Елена Перминова предстала перед камерой в зеленом облегающем топе, который сочетала с короткими шортами со змеиным принтом и пальто. Модель дополнила наряд желтыми очками, кожаной сумкой и остроносыми туфлями. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан во время пребывания знаменитости в Париже.

© Газета.Ru

Накануне Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где сидела перед камерой в бюстгальтере с пайетками, стрингах и прозрачных легинсах. Модель добавила к образу заколки и мюли на каблуках. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черной тушью и розовой помадой. Ей также нарисовали веснушки.

До этого Елена Перминова продемонстрировала короткую стрижку и челку на показе Courrèges, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Модели также сделали макияж в нюдовых тонах. Манекенщица появилась на шоу в бело-черном топе, юбке-миди, сетчатых туфлях на каблуках и солнцезащитных очках.