Хайди Клум напугала фанатов новыми зубами

Супермодель и телеведущая Хайди Клум напугала поклонников вставными железными зубами. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

Хайди Клум посетила показ бренда Vetements, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия прозрачное кружевное платье с цветочным принтом, стринги и туфли на каблуках. Манекенщица также продемонстрировала вставные металлические зубы.

Интернет-пользователи были удивлены внешним видом знаменитости.

«Что она сделала со своими зубами?», «Золотые зубы просто отвратительны!», «Почему у нее золотые зубы?», «Что у нее с зубами?» — писали читатели Daily Mail.

На прошлой неделе Хайди Клум приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood в Париже. Супермодель вышла на подиум в белом мини-платье «невесты» с торчащими трусами из-за разрезов на ягодицах. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж с кремовой помадой.

С 2019 года супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Общих детей у пары нет.

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.