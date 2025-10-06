Супермодель Наоми Кэмпбелл показала фигуру в «голом» боди без бюстгальтера. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

55-летняя Наоми Кэмпбелл стала героиней нового выпуска журнала Vogue Hong Kong. На обложке супермодель предстала в фиолетовом полупрозрачном кружевном боди с декольте, которое дополнила длинным пальто в тон и шелковой зеленой юбкой. Образ манекенщицы завершили остроносые туфли на каблуках, анклет и золотое ожерелье. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

© Газета.Ru

В конце сентября Наоми Кэмпбелл подловили папарацци во время Недели моды в Милане. Супермодель заметили перед показом Dolce & Gabbana. Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, жакете, туфлях на каблуках и массивных солнцезащитных очках. Звезда подиумов появилась на публике с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе бренда Dilara Findiloglu. Супермодель вышла на подиум в черном кожаном платье с глубоким декольте, которое дополняли болеро в тон, перчатки, латексные лосины, туфли на каблуках и ожерелья и цепи. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными тенями и розовой помадой.