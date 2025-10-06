Виктория Бекхэм попала на обложку журнала

Дизайнер Виктория Бекхэм снялась без штанов. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

51-летняя Виктория Бекхэм стала героиней нового выпуска журнала The Sunday Times Style. Дизайнер предстала на обложке в белой классической рубашке, колготках в сетку и черных туфлях на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями. Жена Дэвида Бекхэма сидела на стуле в фотостудии.

© Газета.Ru

В сентябре Виктория Бекхэм представила трейлер к новому документальному проекту стриминга Netflix. Дизайнер показала архивные кадры, на которых была запечатлена с объемными кудрявыми волосами. Она сидела в джинсовой рубашке на диване с котенком на плече.

Интернет-пользователи обратили внимание на внешность знаменитости. По мнению некоторых, она сильно изменилась благодаря пластическим операциям.

«Эти старые фотографии наглядно демонстрируют, сколько пластических операций она сделала. Нос — главное отличие. У нее определенно не тот нос, что был на старых фотографиях. Он гораздо более четкий и прямой. Губы тоже были изменены», «Она выглядит как совершенно обычная молодая девушка, без этих нелепых надутых губ. Что случилось? Она теперь худая, как палка, и угловатая», «И она все еще утверждает, что не делала ринопластику?» — писали читатели Daily Mail.