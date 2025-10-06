Бренд выпустил на подиум манекенщика в вульгарном наряде

Манекенщик в наряде с неприличным принтом появился на показе бренда Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие кадры опубликованы на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

Участник шоу вышел на подиум в облегающем комбинезоне с реалистичным рисунком голого мужского тела. В том числе он продемонстрировал изображение обнаженных гениталий.

© Lenta.ru

В то же время образ манекенщика дополняли солнцезащитные очки с черными линзами, кожаный пояс и туфли на каблуках и с открытыми носами.

Ранее в октябре также сообщалось, что российская модель Алеся Кафельникова с голой грудью открыла показ бренда Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже.