Осень во флаконе: как выбрать идеальный парфюм

Смена сезонов влечет за собой изменения не только в гардеробе, но и в эмоциональном состоянии. Поэтому обновление коллекции ароматов осенью — это скорее потребность, чем просто каприз, продиктованная стремлением к максимальному комфорту в этот период. Парфюмерный стилист Нина Козырева рассказывает, как сделать выбор в сторону идеального парфюма.

«Ученые установили, что обоняние напрямую связано с гиппокампом — зоной мозга, ответственной за эмоции и воспоминания. Запахи мгновенно пробуждают ассоциации и вызывают эмоциональный отклик», — рассказывает Нина.

Зная это, можно осознанно моделировать свое настроение, создавая стильные парфюмерные образы, играя на эффекте синестезии и формируя незабываемое впечатление о себе.

Традиционные осенние ноты в ароматах

Осенью на парфюмерных полках традиционно появляются ароматы с доминирующими древесными нотами: пачули, ветивера, табака, сандала, кедра и уда. Также актуальны смолы (ладана, олибанума, гваяка, элеми), сухофруктовые и винные оттенки розы, утонченный ирис, белый мускус и замша.

Кожаные ноты занимают почетное место: от элегантной перчатки, пропитанной французскими духами, до брутальной байкерской куртки с запахом бензина.

«И, конечно, гурманские направления с нотами ванили, корицы, карамели, пралине, теплого хлеба, кофе, тыквенного пирога, орехов, яблок и какао, которые лучше всего раскрываются осенью, демонстрируя всю свою богатую палитру. Не стоит забывать и об ароматах с нотами дорогого алкоголя: рома, бренди, коньяка, вина», — подчеркивает парфюмерный стилист.

Необходимо прислушаться к собственным ощущениям

Выбирая аромат, прислушивайтесь к своим ощущениям.

«Помимо субъективного 'нравится/не нравится», задайте себе вопросы: какое настроение я хочу создать? Как это поможет мне в моих задачах?«, — говорит эксперт.

Не стоит сразу же приобретать, нанесите каплю из тестера на себя, походите с ним день или даже два. Как вы себя ощущаете? Делают ли вам комплименты? Комфортно ли вам с ним? Очень важно обратить внимание на эти детали.

Для активных

'Для повышения активности и концентрации в режиме многозадачности подойдут цитрусовые композиции со специями: кардамоном, черным/розовым перцем, имбирем в сочетании с сандалом или ветивером», — рассказывает Нина.

Эти интересные ноты создадут особое впечатление о вас и позволят выйти на новый уровень в рабочих задачах.

Для нежного, но уверенного образа

Довольно часто можно столкнуться с запросом: «нежно, но необычно».

«Дополнить женственный образ для деловых встреч помогут древесно-цветочные ароматы с нотами розы, жасмина, сандала, кедра, пачули или ветивера, придающие уверенность и спокойствие», — объясняет специалист в области парфюмерии.

Для романтических натур, которые хотят вызывать доверие

Для романтических свиданий можно выбирать из широкого спектра цветочных и гурманских ароматов. «Съедобные» подсознательно воспринимаются мужчинами как расслабляющие и вызывающие доверие.

«Среди цветочных нот лидируют афродизиаки: тубероза, жасмин и роза, а среди специй — корица, розовый перец и шафран», — резюмирует эксперт.

В тренде этой осени — необычные сочетания и новое звучание привычных направлений. Перед посещением парфюмерного магазина составьте список желаемых нот в аромате, это сэкономит время и сузит выбор. Главное, чтобы аромат нравился именно вам и помогал создать желаемое состояние.