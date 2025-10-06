Эксперт рассказал о новых трендах в пластической хирургии

Мир моды и красоты постоянно эволюционирует, затрагивая не только гардероб, обувь и аксессуары, но и такие существенные области, как пластическая хирургия. За последние 10-15 лет заметно изменились предпочтения людей в отношении эстетических процедур. Если раньше все стремились к округлым формам груди, то сейчас многие женщины выбирают более естественные и сбалансированные линии тела.

© runews24.ru

Это поднимает важный вопрос: какие операции останутся актуальными и востребованными? На этот вопрос RuNews24.ru ответил Тигран Алексанян, ведущий пластический хирург и главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук и профессор

Одной из самых популярных и востребованных операций, по мнению эксперта, является ринопластика. Она занимает особое место в сфере пластической хирургии и, как утверждает доктор Алексанян, всегда будет актуальной.

«Красивый нос – это не только вопрос эстетики, но и уверенности в себе», — говорит он.

Нос играет ключевую роль в формировании общего восприятия лица, и его пропорции должны гармонировать с остальными чертами. Ринопластика позволяет пациентам достичь желаемого результата, что, в свою очередь, способствует повышению их самооценки и уверенности.

Кроме того, важно отметить, что ринопластика может решить и медицинские проблемы, такие как затрудненное дыхание, которое часто возникает из-за искривленной носовой перегородки. По статистике, такая проблема наблюдается у 90% пациентов, что подчеркивает важность этой операции.

Другой важной категорией операций, всегда находящихся на пике популярности, являются процедуры по коррекции тела. Доктор Алексанян выделяет такие операции, как липосакция, абдоминопластика и липофилинг.

«Современные люди стремятся к идеальным пропорциям и хотят избавиться от лишних килограммов, которые не поддаются корректировке с помощью диет и физических упражнений», — отмечает профессор.

Эти процедуры считаются безопасными и эффективными, позволяя быстро устранить проблемные зоны и подчеркнуть естественную красоту тела. Важно, что такие операции могут значительно улучшить внешний вид и общее самочувствие пациента.

Не менее актуальными остаются омолаживающие операции, которые, по словам эксперта, всегда будут вне модных тенденций. Эти процедуры предоставляют возможность продлить молодость и вернуть уверенность в своем отражении в зеркале.

«Омолаживающие операции для лица, такие как блефаропластика, фейслифтинг и контурная пластика, помогают вернуть коже молодость и свежесть, которая со временем может теряться», — поясняет Тигран Алексанян.

Морщины и провисания могут негативно сказаться на восприятии даже самых привлекательных черт лица, а омолаживающие операции позволяют устранить эти возрастные изменения, возвращая коже тонус и упругость.

Тем не менее, несмотря на все преимущества, которые могут предоставить пластические операции, доктор Алексанян подчеркивает, что любое хирургическое вмешательство является серьезным шагом и не должно восприниматься легкомысленно. Прежде чем принять решение о проведении операции, необходимо проконсультироваться с опытным специалистом и рассмотреть все возможные риски и последствия. Важно помнить, что пластическая хирургия – это не только способ улучшить внешний вид, но и возможность изменить свою жизнь к лучшему, повысив качество жизни и уверенность в себе.