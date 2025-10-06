Стало известно, сколько россияне тратят на обновление гардероба

В России 34% жителей тратят 5–10% зарплаты на обновление гардероба осенью. Об этом «Газете.Ru» рассказали сервис CDEK.Shopping и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, которые провели опрос.

© globallookpress

«Большинство россиян (34%) тратят 5–10% зарплаты на новые вещи для осени. Пятая часть опрошенных выделяет на обновление гардероба к холодному сезону 11–20%. При этом 12% респондентов тратят на это 21–30%», — заявили аналитики.

Более 30% на обновление гардероба к осени выделяют 7% россиян. Среди них больше всего работников из сферы розничной торговли, финансов и бухгалтерии, а также административного персонала.

Самыми экономными оказались представители транспортной сферы, IT-технологий, строительства и недвижимости. Респонденты, которые работают в этих отраслях, тратят на новые вещи к сентябрю менее 5% зарплаты.

Самыми популярными оказались российские масс-маркет бренды — 24% респондентов чаще всего покупают одежду и обувь их производства.

46% опрошенных заявили, что иногда приобретают товары зарубежных брендов, не представленных в России, и еще 11% делают это часто.

Четверть россиян уверены в том, что внешний вид и одежда напрямую влияют на карьеру: чем лучше человек выглядит, тем выше шансы на успех. 68% опрошенных считают, что внешний вид важен, но решающее значение все же играет профессионализм. Лишь 7% респондентов думают, что внешние факторы вообще не играют роли в карьере.

Среди тех, кто думает, что внешний вид точно повышает шансы на успех, оказалось больше всего представителей высшего и среднего менеджмента. А вот тех, кто считает, что внешний вид и одежда никак не влияют на карьеру, больше всего среди айтишников и работников сферы транспорта, логистики и перевозок.

По словам аналитиков, большинство женщин в России считают, что зависят от внешности на рабочем месте. При этом 54% мужчин отмечают, что их оценивают только по профессиональным результатам.

Менять гардероб из-за работы приходилось 11% россиян, а 42% — частично адаптировали стиль под требования работодателя.

Чаще всего полностью менять имидж были вынуждены работники сферы продаж и обслуживания клиентов, розничной торговли, а также высшего и среднего менеджмента.

