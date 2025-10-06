Как выполнить макияж smoky eye с темным акцентом

Мягкий дымчатый макияж в нюдовой гамме, кажется, никогда не выйдет из моды — и нынешняя осень, конечно, не исключение. Он делает взгляд глубже, не утяжеляет образ и легко подстраивается под тельняшку и деловой костюм, свитер крупной вязки, тренч и вечернее платье. Секрет в том, чтобы построить теплую или нейтральную нюдовую базу и добавить один темный штрих у ресничного края. Визажист Любовь Брусницына рассказала, что делать, чтобы все получилось с первого раза.

© globallookpress

Подготовьте веко и задайте невидимую базу

Начинается все с кожи вокруг глаз. Снимите отеки прохладным гелем, добавьте чуть крема, дайте ему впитаться и промокните излишки.

«Нанесите праймер для век, он выровняет поверхность и не даст теням уйти в складочку. Если праймера нет, сработает тонкий слой консилера, закрепленный полупрозрачной пудрой. База должна быть легкой и суховатой на ощупь, тогда растушевка будет шелковистой и стойкой», — подсказывает эксперт.

Постройте нюдовую «архитектуру»

Возьмите три оттенка из одной палитры. Для осени хорошо работают беж с каплей какао, тауп и молочный кофе. Самым светлым пройдите по всему веку до брови для подсветки. Средний положите в складку и немного выше, создавая мягкую тень, которая визуально приподнимет взгляд. Тон поглубже нанесите на подвижное веко от внешнего угла к центру, оставив внутренний уголок светлым. Это и есть нюдовый каркас, на который ляжет темный акцент.

Темный акцент близко к ресницам

Главный прием — не затемнять полвека, а подчеркнуть линию роста ресниц.

«Возьмите мягкий карандаш цвета горького шоколада, графита, темной сливы или хвои. Проведите линию по верхним ресницам, утолщая ее к внешнему углу, и сразу растушуйте короткой кистью или аппликатором. Добавьте каплю того же оттенка во внешний угол под нижними ресницами и соедините с верхней линией. Водостойкий каял во внутреннюю межресничную подойдет тем, кто хочет больше глубины во взгляде и драмы в образе», — говорит визажист.

Растушевка без пятен

Залог аккуратного smoky — чистая кисть для финального растягивания границ. Пройдитесь пустой пушистой кистью по кромке темного акцента, делая круговые движения к виску. Если образ просит еще мягкости, берите средний нюдовый оттенок и проходите им по границе темного, будто стираете жесткую линию. Внутренний уголок можно слегка подсветить сатиновым «шампанским». Так взгляд раскрывается, а темный цвет не «съедает» свежесть.

Баланс лица и два сценария на день и вечер

С макияжем smoky eye всегда работает правило баланса. Брови аккуратно уложите гелем и слегка дорисуйте хвостик, ресницы прокрасьте тушью с эффектом разделения. На кожу нанесите легкое покрытие, капля кремовых румян персик или розовый чай. На губы — нюд с теплым подтоном или прозрачный бальзам. Днем добавьте каплю прозрачного блеска. На вечер усилите интенсивность темной линии у ресниц, положите сатин на центр века для мерцания и смените бальзам на карамельный или ягодный нюд.