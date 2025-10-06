Мурашко оценил внешность нового поколения россиян

Наблюдением министр здравоохранения поделился с участниками форума «Биопром».

© РИА Новости

«Посмотрите на фотографии своих родителей в возрасте, которого вы достигли сейчас. И вы найдёте большие отличия. Сейчас, по сути дела, в этом же возрасте родителей вы выглядите значительно моложе», — сказал глава Минздрава.

Михаил Мурашко добавил, что сейчас существует множество программ, которые позволяют рассчитать реальный возраст человека.