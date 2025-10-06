«Шикарный образ». Наряд Мелании Трамп вызвал ажиотаж в Сети

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания посетила мероприятие, посвященное 250-летию военно-морского флота Норфолка, штат Вирджиния, в необычном для себя наряде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

© globallookpress

55-летняя знаменитость предстала перед военными в темно-синих джинсах, белой рубашке и коричневом кожаном бомбере. Кроме того, она подобрала к своему образу черные лоферы и белую бейсболку с надписью USA. Также Трамп нанесла на губы розовую помаду.

Читатели портала оценили внешний вид первой леди США в комментариях под материалом. «Мелания выглядит великолепно», «Кожаная куртка, солнцезащитные очки и лоферы, на этот раз без каблуков. Умное решение», «Наша Мелания выглядит потрясающе в этой кожаной куртке», «Как приятно видеть ее в статусе первой леди», «Шикарный образ», — писали они.

