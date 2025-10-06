«Самая красивая спортсменка мира» поделилась откровенным фото

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя гольфистка предстала перед камерой в облегающем ультракоротком платье белого цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие имеет разрезы по бокам и оформлено подчеркивающим грудь декольте. При этом образ знаменитости дополнили очки-авиаторы в красной оправе, распущенные волосы и макияж с акцентом на розовую помаду.

Поклонники оценили снимки звезды гольфа в комментариях под публикацией. «Красотка», «Обожаю эти очки и не только», «Совершенная женщина», «Ты слишком красива», «Шикарное тело», — высказывались они.

В июле Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Знаменитость призналась, что на протяжении всей спортивной карьеры ее заставляли носить неудобную одежду.