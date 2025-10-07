Какую сумку выбрать на этот осенне-зимний сезон

Сегодня сумка не просто хранилище мелочей, а важная часть образа, задающая тон и подчеркивающая уникальность. Дизайнеры предложили множество интересных идей, что выбор становится почти невозможным. Рассмотрим главные тенденции, которые стоит учесть.

Мех — не только для шуб

В этом сезоне меховые сумки стали настоящим трендом — от показов Gucci до коллекций Diesel и Michael Kors. Дизайнеры активно используют мягкие текстуры, чтобы придать образам объем и уют. Эти сумки прекрасно сочетаются как с джинсами, так и с платьями, а также с офисными костюмами. Рекомендуется выбирать сумки с коротким плотным ворсом, который сохраняет форму и внешний вид. Теперь в моде не только большие тоуты, но и миниатюрные клатчи, особенно эффектно выглядящие при вечернем освещении.

Крупный клатч

То, что раньше воспринималось как вечерний аксессуар, теперь можно смело носить и днём. Крупные клатчи, похожие на мягкие подушки, стали новым трендом среди модниц. Elie Saab и Tod’s представили свои версии без декора, с чистыми линиями и продуманной геометрией. В моде — фактурная кожа, тиснение под рептилию и приглушённые оттенки. Маленькие вечерние клатчи оставьте для театра — сейчас важнее практичность и немного дерзости.

Цепочки

Металлический акцент делает образ более уверенным. В этом сезоне цепочки стали главным украшением сумок. Prada предлагает элегантные модели с тонкими звеньями. Chanel выпускает привычные кросс-боди и маленькие сумочки, которые можно носить как аксессуар. Stella McCartney представляет новый способ ношения — держать сумку за цепочку, как браслет. Для гармоничного образа подберите металл под другие аксессуары: серьги, часы или пряжки на обуви.

Бахрома

Раньше бахрома ассоциировалась с фестивалями и бохо. Но теперь она стала изысканным элементом. В коллекциях Sportmax и Dior бахрома выглядит утонченно. Тонкие кожаные полоски добавляют динамику, не перегружая образ. Важно соблюдать меру. Короткая и аккуратная бахрома эффектно выглядит в движении и не мешает в повседневной жизни.

Жесткие формы

После периода мягкости и свободы в моду вернулся строгий силуэт. Каркасные сумки стали той самой деталью, которая придает структуру хаосу модных тенденций. Miu Miu и Khaite черпали вдохновение из ретро, но адаптировали его к современному ритму жизни: четкие линии, длинная ручка и минимум декора. Calvin Klein взяли за основу минимализм — их модели напоминают аккуратные коробочки. Такие сумки гармонично вписываются в деловой гардероб и остаются стильными даже спустя несколько сезонов.

Сумка становится отражением характера — дерзким, мягким или классическим. Можно выбрать мех, металл или строгие линии. Но главное, чтобы аксессуар не просто дополнял образ, а говорил за вас. В мире, где мода вновь стала способом самовыражения, сумка — самый искренний способ показать, кто вы на самом деле.