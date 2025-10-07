Как выглядит коллекция весны-лета 2026 года на Неделе моды в Милане

Неделя моды в Милане вновь подтвердила: тренды — это не только про одежду, но и про настроение, уверенность и стремление выделиться. Коллекции сезона весна-лето 2026 превратили подиумы в яркий калейдоскоп идей. Энергия, расслабленность и игра с формами стали их главными героями.

© Just Talks

Милан сделал ставку на яркость. Оранжевый стал основным цветом, и дизайнеры использовали его в каждом показе. От мягкого персика до сочного манго и насыщенного терракотового — все оттенки нашли свое место. Коллекции Bottega Veneta, Ferragamo, Moschino и Prada прошли в этом духе. Оранжевый больше не акцент — он стал мощным заявлением.

Если не хочется быть в центре внимания, модная индустрия предлагает альтернативу — белый цвет. Но это не скучная классика, а чистое полотно для экспериментов. Интересная фактура ткани, необычные аксессуары и контрастные детали превращают белый в пространство для творчества. Такой подход продемонстрировали Jil Sander, Sportmax и Brunello Cucinelli.

Колорблокинг стал главным трендом сезона. Модные дома отбросили ограничения и соединили цвета, которые раньше казались несовместимыми. Красный и фиолетовый? Легко. Лаймовый и шоколадный? Почему бы и нет. Versace и Fendi призывают смело экспериментировать с цветовыми сочетаниями, не боясь смелых решений.

Дизайнеры отказались от ярких форм в пользу минимализма, но не скучного — с акцентом на пропорции и силуэты. Простая форма теперь символизирует не строгость, а точность. Коллекции Boss и Sportmax доказали, что базовые вещи могут стать мощным инструментом самовыражения, если умело использовать цвет и линии.

Вторая заметная тенденция Милана — бельевая эстетика. Легкие платья-комбинации, полупрозрачные ткани и мягкие драпировки подчеркнули, что сексуальность может быть естественной и непринужденной. Дизайнеры Dolce&Gabbana, Fendi и Blumarine представили свои вариации на эту тему. К ним присоединились бренды, которые сделали прозрачность искусством — Gucci и Jil Sander предложили изящную игру между откровенностью и тайной.

Тем, кто устал от минимализма, Милан предложил новое решение — бахрому. Она стала трендом на подиумах, украшая куртки, сумки и даже юбки. Дизайнеры Bottega Veneta и Etro продемонстрировали, что движение ткани может быть само по себе украшением.

Тренч — классика сезона, но с новым лицом. Его укоротили, перешили, добавили капюшоны и асимметрию. Дизайнеры Ferragamo и Max Mara показали, что этот элемент гардероба может быть одновременно строгим и уличным. В моде юбки любой длины — от мини до макси. Дизайнеры Prada и N°21 напомнили, что женственность не определяется длиной подола.

В материалах акцент сделан на коже. Гладкая, лаковая или перфорированная, она вновь привлекает внимание. Теперь не как символ дерзости, а как способ подчеркнуть фактуру и глубину образа.

Возвращение 80-х — один из ярких микротрендов. Кожаные куртки, объёмные бомберы и широкие плечи стали символами уверенности и энергии. В них чувствуется дух поколения, которое не боится выделяться. Известные бренды, такие как Prada, Versace и Dolce&Gabbana, сделали ставку на силу и харизму.

Аксессуары сегодня важны как никогда. Люди носят сразу несколько ремней, а сумки стали настолько вместительными, что легко заменяют багаж. Loro Piana и Moschino объединили стиль и удобство в новом сезоне.

Обувь. В тренде — лаконичность и стиль. Остроносые лодочки на изящном каблуке гармонично сочетаются с классическими лоферами и брогами. Комфорт снова в моде, но элегантность никуда не делась.

Весна–лето 2026 года обещают быть временем смелых экспериментов и лёгкого настроения. Миланская мода предлагает меньше ограничений и больше свободы. Она не диктует правила, а вдохновляет: выбирайте то, что отражает ваше внутреннее состояние — будь то яркое оранжевое платье, элегантный белый костюм или стильный кожаный тренч. Главное — не бойтесь быть собой и выражать свою индивидуальность.