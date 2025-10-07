Эмилия Кларк посетила Неделю моды в наряде с карманами для груди

Британская актриса театра, кино и телевидения Эмилия Кларк посетила Неделю моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого журнала Vogue.

38-летняя звезда «Игры престолов» предстала на размещенных кадрах в ажурных колготках и полупрозрачной юбке с серым верхом. Кроме того, она позировала перед камерой в белых остроносых туфлях и лонгсливе с карманами для груди. При этом образ знаменитости был дополнен легким макияжем и гладкой прической.

Поклонники в комментариях под публикацией разошлись во мнениях по поводу внешнего вида актрисы.

«Она мне очень нравится, но наряд ужасен», «Этот наряд — большой провал», «Она такая красивая женщина, но наряд этого не отражает», «Боже, как красиво», «Наша королева», «Вообще мне нравится, что наряд выполнен в вязаной технике, но эти карманы...» — рассуждали они.

В мае сообщалось, что коллега Эмилии Кларк по упомянутому сериалу, британская актриса Софи Тернер показала откровенное фото с девичника.