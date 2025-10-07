В сети восхитились внешностью известной актрисы после похудения

В сети восхитились внешностью известной американской актрисы и стендаперши Эми Шумер после похудения. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре вместе с подругами. Она позировала в полный рост в черном мини-платье бренда Miu Miu с поясом и мюлях на высоких каблуках. Также звезда уложила волосы в пучок и отказалась от яркого макияжа.

Подписчики оценили образ артистки в комментариях.

«Выглядишь невероятно», «Эти ноги!», «Худышка», «Красавица», — отметили юзеры.

