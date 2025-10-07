Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва примерила одежду 2007 года после похудения. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя экс-избранница артиста надела персиковое атласное макси-платье с глубоким декольте на открытие нового сезона своего женского клуба. Она отметила, что данный наряд был сшит для ее участия в конкурсе «Ростовская красавица — 2007».

«Впервые надела спустя 18 лет. Слетало! To ли нервы так сработали, то ли спорт», — указала в подписи женщина.

В сентябре Полина Диброва также показала внешность без макияжа.