Десять неожиданных правил очищения кожи, о которых знают не все

Казалось бы, что может быть проще очищения кожи? На деле даже опытные бьютиголики нет-нет, да и совершают ошибки. И причины могут быть разными: от банальной лени до незнания. Предлагаем вам ввязаться в полезный эксперимент, который предложила наш эксперт, Циала Хугаева, врач-косметолог, дерматолог, автор инъекционных методик. На протяжении 21-го дня вы очищаете кожу (считается, именно столько потребуется для выработки привычки), по правилам, которые мы распишем ниже, и посмотрите на результат. Он вас удивит, будьте уверены.

Умываться дважды в день — это аксиома?

Или нет… Тут все зависит от типа вашей кожи и индивидуальных особенностей. О количестве умывания лучше проконсультироваться с вашим косметологом. Ведь кому-то действительно нужно умываться 2 раза в день (например, обладателям жирной и проблемной кожи), а кому-то достаточно только вечернего очищения. А утром можно ополоснуть лицо водой и протереть тоником.

«Утреннее и вечернее очищение преследует немного разные цели. Вечером важно удалить макияж, а вместе с ним пыль и кожные выделения. Поэтому вечерние процедуры следует проводить в два этапа: сначала снять макияж, затем умыться. Утром следует удалить избыток кожного сала, который выработался за ночь, и остатки ночного крема. Утренний уход, действительно, может быть более щадящим. Достаточно одного средства, которое подходит вашей коже», — отмечает эксперт.

Щелочные средства для умывания — зло

Что мы имеем в виду под термином «щелочные средства»? Все предельно просто: оптимальный уровень pH для очищающей косметики (гелей, пенок, гидрофильных масел) — от 5,5 до 7,0. Все, что выше этого показателя — в помойку. Дело в том, что в слишком щелочных продуктах содержатся некачественные и дешевые ПАВы. Они довольно сильно раздражают кожу, нарушают гидролипидную мантию, вызывают сухость, шелушение и стянутость. Кстати, о рН очищающего средства производители часто пишут в описании к продукту или на упаковке.

На свой сезон — свое очищающее средство

Мы привыкли, что летом стоит выбирать текстуры полегче, чем зимой. Но думали, что это касается только кремов. Оказалось, что и продуктов для очищения. Невозможно эффективно очищать кожу одном и тем же средством круглый год. В осенне-зимний период лучше отдавать предпочтения продуктам посерьезнее (например, молочко для умывания или бальзам), ведь уход становится плотнее и декоративной косметикой пользуемся чаще. Летом можно обойтись легкой пенкой или гелем. И не забудьте, что макияж мы смываем в два, а то и в три этапа: мицеллярная вода, гидрофильное масло и основное средство для очищения.

«Очищение кожи летом, особенно если вы пользуетесь солнцезащитными кремами, должно быть не менее тщательным. Солнцезащитный крем — стойкий продукт. Снимать его нужно по тем же принципам, что и макияж: вначале нанести на лицо молочко, гидрофильное масло или двухфазное средство, удалить остатки средства при помощи бумажной салфетки, а затем приступать к умыванию» — говорит Циала.

Скраб — это не очищающее средство

Неожиданно, правда? А ведь кто-то до сих пор думает, что с помощью скраба можно более качественно снять макияж. Только вот это не так. Скраб — это продукт для отшелушивания ороговевших клеток, то есть, глубокого очищения кожи. Использовать средство можно 1—3 раза в неделю или две, в зависимости от типа кожи. Да и вообще, скраб — это уже прошлый век. Сейчас есть более мягкие отшелушивающие средства: энзимные пудры, скатки, гоммажи, убтаны.

Нет смысла покупать очень дорогие продкты?

Средство для очищения должно быть хорошим, так как это важнейший этап домашнего ухода. И лучше, если оно будет не дешевым. Надписи «питающий», «увлажняющий», «омолаживающий», «лимфодренажный» (продолжите мысль), смело можно игнорировать, практического смысла они не имеют.

«Единственный компонент, который хорошо работает даже при непродолжительном контакте с кожей — это салициловая кислота. Наличие ее в составе говорит о том, что средство для очищения будет иметь также и противовоспалительный эффект», — говорит эксперт.

Не умывайтесь до скрипа

Понимаем, иногда хочется, чтобы кожа была безупречно чистой. Но это очень вредно. Скрип — сигнал о том, что с кожи смыт защитный жировой слой. Один раз — это не страшно, но не постоянно. Иначе вы столкнетесь с обезвоженностью и повышенной чувствительностью. Оно вам надо?

«Часто желание умываться до скрипа встречается у обладательниц жирной кожи. Здесь важно помнить: слишком тщательное умывание провоцирует чрезмерную выработку кожного сала. Чем агрессивнее очищение, тем сильнее будет блестеть лицо. Уход за жирной кожей должен быть не менее деликатным, чем за любой другой», — комментирует Циала.

Умывайтесь только чистыми руками

Очень многие не моют руки перед очищением кожи, думая, что с загрязнениями справится пенка или гель. Только вот размазывать очищающее средство грязными руками — сомнительное удовольствие. Поэтому обязательно перед умыванием вымойте и высушите руки. Только тогда продукт сработает.

Тоник — не обязательная часть очищения?

«Если у вас жирная кожа, не стоит вместо тоника использовать лосьон, содержащий спирт или салициловую кислоту. У этих продуктов разные цели. Тоник — восстанавливает и защищает кожу, лосьон — подсушивает воспаления, его можно использовать точечно. Лучше всего иметь оба продукта», — говорит эксперт.

Температура воды — очень важна

Есть три типа людей: одни умываются холодной водой, другие — горячей, третьи предпочитают контрастные умывания. На самом деле, не правы все. Температуру воды нужно настраивать комфортную для себя. Оптимально — комнатной температуры. Слишком горячая расширяет сосуды, поры, разрушает гидролипидную мантию, сушит и ускоряет продукцию себума. Холодная вода и контрастные умывания вредят капиллярам и со временем могут привести к куперозу.

«Часто можно встретить информацию о том, что умывание кубиком льда дает некие потрясающие эффекты, но на самом деле, это не так. Слишком низкие температуры скорее негативно воздействуют на состояние эпидермиса», — отмечает Циала.

Не вытирайте лицо полотенцем

Обычное полотенце — рассадник бактерий. Тем более, мало кто меняет их каждый день. К тому же, даже самое мягкое полотенце может травмировать кожу. Поэтому вместо полотенца используйте бумажные салфетки. Уже скоро вы заметите, что высыпаний на лице стало в разы меньше.