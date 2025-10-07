Дочь Джонни Деппа посетила показ Chanel

Дочь голливудского актера Джонни Деппа, Лили-Роуз, появилась на публике в мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Лили-Роуз Депп стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся 6 октября во время Недели моды в Париже. Модель, которая является лицом марки, выбрала для закрытого мероприятия темно-синий костюм, состоящий из жакета и мини-юбки. Актриса добавила к наряду колготки с узором, туфли на каблуках и кожаную сумку на плечо. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Лили-Роуз Депп прибыла в компании своей матери, актрисы Ванессы Паради.

© globallookpress

Среди гостей закрытого мероприятия также были Марго Робби, Николь Кидман, Педро Паскаль, Пенелопа Крус, Тильда Суинтон и другие знаменитости.

В мае Лили-Роуз Депп стала героиней выпуска журнала Madame Figaro. Модель предстала на обложке в черном прозрачном платье с рукавами-фонариками Chanel, которое было украшено стразами и вышивкой. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Актрисе уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Автором съемки выступил фотограф Филипп Гай.