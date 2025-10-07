Певица Шакира продемонстрировала фигуру в шелковой ночнушке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя Шакира стала героиней нового выпуска журнала Cosmopolitan. На обложке поп-исполнительница предстала в шелковой нежно-голубой комбинации с декольте, которая была украшена кружевом. Певица позировала с распущенными кудрявыми волосами и макияжем со стрелками и розовой помадой. Знаменитость сидела в кровати перед камерой.

© Газета.Ru

В начале сентября Шакира опубликовала в личном блоге фото, где предстала в блестящем темно-розовом бикини, которое было украшено бахромой. Певица была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров поп-исполнительница сидела в море. На других снимках знаменитость держала в руках маску для волос собственного бренда.

Недавно папарацци подловили Шакиру, когда она проводила время в Кабо Сан Лукасе. Певица была запечатлена в бикини, которое переливалось на солнце. Исполнительницу сфотографировали с распущенными кудрявыми волосами и без косметики. Знаменитость медитировала, сидя на песке.