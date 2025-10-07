Эксперт объяснил, чем отличается загар на солнце от солярия

В соляриях фильтруется вредное излучение. Об этом «Газете.Ru» рассказала бьюти-эксперт, основательница сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

«И на пляже, и в солярии на тело воздействует ультрафиолетовое излучение, которое состоит из трех типов волн: UVA-лучи, UVB-лучи и UVC-лучи. Последние — самые агрессивные и опасные, именно они могут стать причиной проблем со здоровьем. В аппаратах соляриев установлены специальные фильтры, которые полностью блокируют их проникновение», — заявила эксперт.

Винер рассказала, что длительное и бесконтрольное пребывание на солнце имеет неприятные последствия: оно сушит кожу, разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, что приводит к преждевременным морщинам, пигментным пятнам и фотостарению. Эксперт заявила, что современные солярии, в частности коллариумы, работают иначе.

«Они излучают свет, насыщенный длинными волнами, которые целенаправленно стимулируют выработку собственного коллагена кожи. Именно этот белок отвечает за ее упругость и эластичность. Курс на базе такого оборудования преображает внешний вид: выравнивает цвет лица, разглаживает мелкие морщины, ускоряет регенерацию и заживление повреждений и интенсивно увлажняет», — объяснила основательница салонов красоты.

Еще один плюс солярия, по словам Винер, — индивидуальный подход.

«Перед первым сеансом специалист подбирает индивидуально для каждого клиента оптимальную продолжительность процедуры, мощность воздействия ламп. Такой подход позволяет коже постепенно и безопасно адаптироваться к ультрафиолету, что сводит к минимуму риск ожогов и обеспечивает ровный, стойкий загар», — заявила эксперт.

Она обратила внимание, что современный солярий — комплексная услуга, в которой сочетаются безопасный загар, уход за кожей и минуты расслабления в комфортной атмосфере.

