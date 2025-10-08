Эксперт Роскачества рассказала, как выбрать долговечный зонт
Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в интервью радио Sputnik объяснила, на какие факторы обращать внимание при покупке зонта. Каркас должен быть выполнен из долговечных материалов - они тяжелее, но прослужат дольше. Чем больше спиц, тем равномерней распределяются нагрузки ветра, что предотвращает поломку при выворачивании.
«Купол обычно изготавливается из полиэстера или нейлона. Нейлон является более тонким, со временем выцветает и растягивается, поэтому лучше выбрать зонт с куполом из плотного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой. Для дорогих зонтов обычно используются сатин, жаккард или эпонж», - рассказала специалист.
Также необходимо оценить механизм открывания зонта. Механические с минимумом движущихся частей служат дольше автоматических, а полуавтоматические находятся между ними. Перед покупкой следует несколько раз открыть и закрыть зонт, чтобы убедиться, что нет люфтов, скрипа и заеданий.