Эксперт Роскачества рассказала, как выбрать долговечный зонт

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в интервью радио Sputnik объяснила, на какие факторы обращать внимание при покупке зонта. Каркас должен быть выполнен из долговечных материалов - они тяжелее, но прослужат дольше. Чем больше спиц, тем равномерней распределяются нагрузки ветра, что предотвращает поломку при выворачивании.

© Вести Подмосковья

«Купол обычно изготавливается из полиэстера или нейлона. Нейлон является более тонким, со временем выцветает и растягивается, поэтому лучше выбрать зонт с куполом из плотного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой. Для дорогих зонтов обычно используются сатин, жаккард или эпонж», - рассказала специалист.

Также необходимо оценить механизм открывания зонта. Механические с минимумом движущихся частей служат дольше автоматических, а полуавтоматические находятся между ними. Перед покупкой следует несколько раз открыть и закрыть зонт, чтобы убедиться, что нет люфтов, скрипа и заеданий.