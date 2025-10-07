18 средств с ниацинамидом, которые вернут коже ровный и сияющий тон

Предсказатели трендов в один голос твердят, что в 2026 году одним из самых популярных и важных бьюти-активов станет ниацинамид. А значит, пришло время подобрать баночку для себя, чтобы войти в новый год с идеальным тоном. Вот 18 средств под разные задачи и потребности кожи.

Осветляющий крем 504, Sofia Bertrand

В составе ниацинамид дополняет транексамовая кислота — актив, который тормозит процесс возникновения пигментации. За осветление уже существующих пятнышек отвечает комплекс пептидов.

Ночной крем для кожи вокруг глаз «Преображение и сила суперингредиентов», Erborian

Нежной зоне вокруг глаз дополнительный уход тоже не помешает. В креме есть кофеин и ниацинамид 5% для устранения отёчности и осветления тёмных кругов. Наносить лучше на ночь, чтобы утром радоваться отражению в зеркале.

Иммуносыворотка с пребиотиками, Egia Biocare System

Здоровье кожи зависит от множества нюансов, один из них — баланс микроорганизмов на её поверхности. С этим поможет комплекс пребиотиков в составе иммуносыворотки. Ниацинамид, в свою очередь, укрепит сосудистую сетку и нивелирует покраснения.

Сыворотка Niacinamide Blemish & Age Corrector, Christian Breton

В этой баночке — эффективное комбо ниацинамида, цинка и салициловой кислоты для отшелушивания кожи. За регенерацию отвечает ещё один герой — чёрный тмин.

Сыворотка Galac Niacin 2.0 Essence, ma:nyo

Помимо универсального ниацинамида в концентрации 4% в баночку добавили фильтрат галактомисиса, который ускоряет обменные процессы кожи. Пептид глутатион работает как антиоксидант и замедляет процессы старения, альгин бережёт от сухости.

Ампула с ниацинамидом и экстрактом риса, Dr. Ceuracle

Шёлковистая ампула-сыворотка с ниацинамидом, органическим рисом и гидроксипинаколона ретиноатом. За сложными словами скрывается простое, но рабочее средство: после него кожа становится мягкой, тон — ровным.

Сыворотка с ниацинамидом NiaBright, Dr. Oracle

Модный корейский формат двухфазной ампулы. Ниацинамид убирает покраснения, а бисаболол разглаживает кожу и снимает раздражение. Глубокое увлажнение идёт в подарок — то, что нужно в разгар отопительного сезона.

Сыворотка Sebiaclear, SVR

Фокус внимания сыворотки — чёрные точки, воспаления, постакне и расширенные поры. Решение — сочетание ниацинамида, отшелушивающего глюконолактона и антивозрастного комплекса с гиалуронкой. Всё внутри одной баночки.

Выравнивающая сыворотка Professional, Eden

Комбинация ниацинамида и цинка — проверенный дуэт в работе с проблемной кожей. Вместе они нивелируют расширенные поры, успокаивают раздражения и выравнивают текстуру. В борьбе с пигментацией тоже помогут.

Сыворотка-активатор для сияния кожи Mer De Mer, Librederm

Беспокоят возрастные изменения? Смотрите в сторону этой сыворотки с ниацинамидом и PDRN — полинуклеотидами, которые часто используют в инъекционной косметологии в качестве «укола молодости». Они восстанавливают кожу и дают отпор возрастным изменениям.

Крем-спот для лица на основе мадагаскарской центеллы с ниацинамидом, Skin1004

Мягкое средство с серьёзным результатом. Одновременно успокаивает, снимает покраснения и раздражение, параллельно стимулируя обновление и восстановление кожи.

Сыворотка Beevine Elixir, Apivita

Для тех, кому нужен заметный лифтинг-эффект. Сыворотка сделана на основе комплекса из полифенолов прополиса и экстракта виноградной лозы. Эффект усилит ниацинамид в концентрации 5%.

Увлажняющая маска для лица, Biocos

Увлажнение, борьба с комедонами и регулирование жирного блеска в одном флаконе. Ниацинамид здесь стоит на страже возрастных изменений, а витамин Е восстанавливает и укрепляет кожу.

Тонер для лица с экстрактом риса и ниацинамидом, Bonnyhill

Подойдёт тем, кто не любит перегружать уходовую рутину дополнительными масками, кремами и сыворотками. Экстракт риса поможет деликатно осветлить кожу, эффект дополнит ниацинамид.

Успокаивающий крем с ниацинамидом Acne Balance Cream SPF 20, Aravia Laboratories

Для раздражённой кожи с акне подойдёт успокаивающий крем. Он справляется с шелушениями и покраснениями, успокаивает и ускоряет процесс обновления. Приятный бонус: наличие в формуле SPF 20, что вовсе не мелочь при использовании активов помимо ниацинамида.

Сыворотка Whitening Therapy, M. Aklive

В сыворотке сразу 7 отбеливающих компонентов, чтобы результат был действительно заметным. Классический ниацинамид дополнили витамином С, пептидом меланостатином для блокировки синтеза меланина, транексамовой кислотой и ещё несколькими особенными активами. Не забудьте про использование солнцезащиты!

Флюид с декоративным эффектом Daily Glow Fluid, Luvu

Совмещаем приятное с полезным, а точнее — декоративную косметику с уходовой. Флюид выравнивает тон, а активы в составе дают пролонгированное действие: ниацинамид улучшает текстуру кожи, пока привычная гиалуроновая кислота обеспечивает увлажнение.

Отбеливающая сыворотка-концентрат, am&pm

При проблемах с пигментацией смотрите в сторону отбеливающих сывороток. В ней высокая концентрация ниацинамида, арбутин для блокировки синтеза меланина (он и даёт пятна на коже) и пептид меланостатин, который обеспечивает заметное осветление.