Изменившийся Тимоти Шаламе вышел в свет с Кайли Дженнер

Голливудский актер Тимоти Шаламе с новым имиджем вышел на публику с возлюбленной, моделью Кайли Дженнер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер были замечены 8 октября в Нью-Йорке. Актер и модель посетили матч по бейсболу, в котором команда «Янкиз» играла с «Блю Джейс». Артист продемонстрировал на мероприятии новую короткую стрижку. Он был одет в синее худи и черный бомбер. Звезда реалити-шоу вышла на публику в худи с названием фильма «Марти Суприм», в котором Тимоти Шаламе сыграл роль профессионального игрока в настольный теннис Марти Маузера.

6 октября папарацци подловили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в Нью-Йорке. Модель и актера засняли, когда они выходили из ресторана The Waverly Inn. Звезда реалити-шоу была одета в черный топ, кожаную куртку с меховым воротом, облегающие брюки и босоножки. Артист предпочел худи, кожаный бомбер, брюки и ботинки. Журналисты отметили, что образы влюбленных напоминают наряды Дэвида и Виктории Бекхэм, в которых они посетили мероприятие Versace в 1999 году.