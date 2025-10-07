«Чак Норрис — младший». В Сети оценили внешность сына Рассела Кроу

В сети оценили внешность сына австралийского актера новозеландского происхождения Рассела Кроу Чарльза Спенсера Кроу. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

21-летнего наследника артиста запечатлели на улице в Сиднее. Он предстал перед камерами в темно-синей рубашке на пуговицах, пиджаке и джинсах в тон и коричневых ботинках. При этом мужчина также распустил длинные волосы и продемонстрировал усы и бороду.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, заявив, что не видят сходства артиста с сыном. «Чак Норрис — младший», «Кристиану Бэйлу стоит пройти тест ДНК», «Похож на Райана Гослинга...», «Совсем не похож на своего отца», — заявили юзеры.

В сентябре внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети.