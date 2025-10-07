«Ангел» Victoria's Secret позанималась спортом в откровенном виде

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, позанималась спортом в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 19,9 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица предстала перед камерой на улице на фоне пальм. Она выполняла упражнения в черном боди на тонких бретелях. Данный наряд был оформлен вырезами, оголяющими ягодицы и часть груди.

Также знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и надела утяжелители на ноги.

