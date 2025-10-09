Николь Кидман снялась для обложки Vogue на фоне развода

Голливудская актриса Николь Кидман стала героиней обложки нового выпуска журнала Vogue на фоне развода с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака. Снимки опубликованы на сайте модного издания.

Знаменитость снялась в вечернем платье люксового бренда Saint Laurent коричневого цвета с пышной юбкой и украшенным кружевом декольте. В разговоре с редактором героиня призналась, что использует выбранные ею наряды как броню.

«Иногда одежда это броня, иногда — игривость или сексуальность. Мой стиль зависит от настроения. Бывает, что одежда кричит: "Пошел ты"» — пояснила Кидман в интервью.

О разладе в семье Кидман и Урбана стало известно 30 сентября. Источники TMZ сообщили, что супруги живут раздельно с начала лета. Решение о расставании принял музыкант. Сообщалось, что актриса не хотела разводиться и пыталась спасти брак.