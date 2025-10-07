«Богиня». Ринг-герл опубликовала фото в мокрой футболке

Английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин показала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

На размещенных кадрах девушка запечатлена плавающей в море у скал. Ее сфотографировали в бейсболке, укороченной мокрой футболке, сквозь ткань которой просвечивала обнаженная грудь, и стрингах в красно-белых цветах. При этом верхнее изделие было оформлено логотипом спортивного журнала Sport Illustrated Swimsuit.

© Lenta.ru

Подписчики оценили эффектную съемку модели в комментариях. «Нереальная», «Я говорил это раньше и скажу еще раз — ты самая красивая девушка на свете», «Богиня», «Шикарная фигура», «Это реальные фото или это мой грешный сон?» — писали юзеры.

