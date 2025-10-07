Ведущий «Модного приговора» назвал долгоиграющий тренд осени

Стилист Александр Рогов призвал носить наряды в горошек осенью
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал долгоиграющий тренд осени. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Думали, что горошек все? Судя по многочисленным выходам звезд за последние пару месяцев, узор polka dot оказался долгоиграющим трендом, который не планирует сбавлять обороты! Так что не откладывайте ваши "горошины" далеко, а смело продолжайте носить», — написал Рогов.
До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.
Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок. В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона.