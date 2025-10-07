Ведущий «Модного приговора» назвал долгоиграющий тренд осени

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал долгоиграющий тренд осени. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«Думали, что горошек все? Судя по многочисленным выходам звезд за последние пару месяцев, узор polka dot оказался долгоиграющим трендом, который не планирует сбавлять обороты! Так что не откладывайте ваши "горошины" далеко, а смело продолжайте носить», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок. В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона.