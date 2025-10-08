Популярная модель снялась в прозрачном платье

Британская модель Адвоа Абоах поделилась снимками в откровенном образе. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Популярная манекенщица показала фигуру в прозрачном платье, надев также трусы красного цвета. При этом от бюстгальтера знаменитость отказалась, собрав волосы в пучок. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что на лице Абоах также нет макияжа.

© Соцсети

Ранее модель Кайли Дженнер также продемонстрировала фото в нижнем белье. 28-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой.