Ева Лонгория оголила грудь на ковровой дорожке

Американская актриса и активистка Ева Лонгория в откровенном образе посетила гала-ужин Monaco Global Gift. Снимки публикует Instyle.

50-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» вышла на ковровую дорожку в платье бренда Georges Hobeika с глубоким V-образным декольте, которое оголяло ее грудь. На размещенных кадрах видно, что подол наряда украшали блестящие аппликации в виде цветов. Знаменитость также надела босоножки на шпильке.

Из аксессуаров на Лонгории были — бриллиантовое колье и браслеты с кольцами из того же ювелирного комплекта. При этом волосы телезвезды уложили волнами и убрали от лица, а макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

В июле в сети появились снимки Евы Лонгории в купальнике без фотошопа.