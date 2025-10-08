Как определить подлинность ювелирного изделия

На ювелирном рынке стали замечать все больше поддельных украшений. Так, по оценкам эксперта РЭУ имени Г. В. Плеханова Светланы Ильяшенко, примерная доля фальсифицированных и контрафактных ювелирных изделий в РФ может достигать 20 процентов. «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, возможно ли по внешнему виду украшения определить, что перед вами подделка.

© Вечерняя Москва

Как рассказал ювелир Акоп Овсепян, простому покупателю сложно определить на глаз, подделка перед ним или подлинное ювелирное изделие из платины, золота или серебра, потому что он не обладает необходимыми знаниями в области материаловедения и особенностей обработки.

Поэтому удостовериться в качестве предлагаемого товара можно только по ярлыку. На подлинное ювелирное изделие должен быть нанесен уникальный QR-код и идентификационный номер (УИН), который присваивает Федеральная пробирная палата, — пояснил эксперт.

А вот ориентироваться на наличие или отсутствие пробы на украшениях не стоит, потому что ее наносят не на все виды ювелирных изделий.

Если на золоте и платине она необходима, то изделия из серебра можно продавать и без пробы. Так что ее отсутствие на серебряном украшении не должно насторожить покупателя, — заверил Овсепян.

В конце 2024 года настоящим трендом среди зумеров стали игрушки Лабубу. Из-за всплеска популярности на рынке стали появляться поддельные зубастые монстрики. Однако отдельные признаки позволяют отличить оригинал Лабубу от копии.

Также диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «ВМ» раскрыла, какие признаки выдают поддельное сливочное масло и как выбрать качественный продукт.